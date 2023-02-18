Как вернуться в Украину, если выехали по внутреннему паспорту

Украинцы, оказавшиеся за границей после 24 февраля, начинают постепенно возвращаться домой. В связи с этим все чаще возникает вопрос о том, как въехать обратно в Украину гражданам, пересекавшим границу по внутренним паспортам, сообщает Новое время.

С какими документами разрешен въезд в Украину

Конституция Украины определяет, что гражданин Украины не может быть лишен права в любое время возвратиться в Украину. Тем не менее, такой возврат возможен только при наличии у лица одного из таких документов, как:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

дипломатический паспорт Украины;

служебный паспорт Украины;

удостоверение личности моряка;

удостоверение члена экипажа;

удостоверение личности на возвращение в Украину.

Внутренний паспорт (ID-карта) в указанном перечне отсутствует. Соответственно вернуться по нему назад в Украину не получится, потому что необходимо оформить либо загранпаспорт, либо удостоверение на возвращение в Украину. Условия и сроки производства таких документов отличаются.

Как вернуться в Украину: что нужно знать