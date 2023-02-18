Вооруженные силы сбили две российские ракеты "Калибр"

Во время массированной атаки Вооруженные силы сбили две российских ракеты "Калибр", сообщает Украинская правда.

Об этом передают Воздушные силы.

"18 февраля российские оккупационные войска выпустили по Украине четыре крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

Две ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны".

Воздушники предупреждают, что угроза ракетных атак остается.

Напомним:

Во время утренней атаки глава Хмельницкой ОГА сообщил о взрыве в областном центре, а на Николаевщине сбили ракету.