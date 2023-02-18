Укрэнерго: Энергосистема возвращается к нормальной работе после отключений

В ходе утренней ракетной атаки россиян в субботу, 18 февраля, диспетчерский центр "Укрэнерго" применял превентивные отключения для минимизации возможных последствий атаки. В настоящее время энергосистема возвращается к нормальной работе, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

По данным пресс-службы, потребление гораздо ниже, чем в пятницу, что характерно для выходного дня.

"Дефицит мощности в энергосистеме отсутствовал на протяжении всей рабочей недели и не прогнозируется" , - отметили в пресс-службе.

По данным "Укрэнерго", после утренней атаки электростанции возвращаются к нормальной работе, их мощности достаточно для покрытия потребления в полном объеме. Импорт электроэнергии из Словакии сегодня отсутствует, что является обычным явлением при достаточности собственной генерации и стабилизации электроснабжения в стране, сообщили в пресс-службе.

Лимиты потребления по областям распределялись из-за отсутствия дефицита в мощности в энергосистеме.

"В то же время, в случае изменения ситуации и при росте потребления возможно применение отключений" , - сообщили в "Укрэнерго".

В то же время в Одессе все еще действуют ограничения, вызванные значительным повреждением энергетической инфраструктуры. Поэтому во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений.

Напомним, утром 18 февраля произошла очередная ракетная атака со стороны России на инфраструктуру Украины. Поэтому во многих областях применили превентивные отключения электроэнергии.