В Курской области РФ сообщили о пяти прилетах в приграничных районах
Власти Курской области РФ сообщили о пяти «прилетах» в приграничных районах. В частности, попадание зафиксировано в районе села Горналь Суджанского района, сообщает Новое время.
Об этом сообщил губернатор Курской области России Роман Старовойт.
По его словам, обошлось без пострадавших.
Также по два снаряда упало в окрестностях села Елизаветовка и у подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области РФ.
"В результате обстрела нарушено электроснабжение поселка Краснооктябрьское и села Волфино. В Елизаветовке повреждена газораспределительная станция. Аварийные бригады приступили к срочному ремонту", — отметил российский губернатор.