В Курской области РФ сообщили о пяти прилетах в приграничных районах

Власти Курской области РФ сообщили о пяти «прилетах» в приграничных районах. В частности, попадание зафиксировано в районе села Горналь Суджанского района, сообщает Новое время.

Об этом сообщил губернатор Курской области России Роман Старовойт.

По его словам, обошлось без пострадавших.

Также по два снаряда упало в окрестностях села Елизаветовка и у подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области РФ.