Столтенберг: Финляндия станет членом НАТО без Швеции в случае решения Турции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен в завершении процесса вступления Финляндии в Альянс в случае, если ее протокол ратифицируют без решения по Швеции, но уверяет в готовности защитить обе страны, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Столтенберг напомнил, что две североевропейские страны, Швеция и Финляндия, подали заявку на вступление в НАТО и Альянс выступил за их совместное вступление.

"Со стороны НАТО как организации мы сделали все, что имели" , - пояснил он, напомнив, что сейчас ратификация протоколов о вступлении тормозится из-за отсутствия решений Турции, которая блокирует расширение, а также Венгрии, которая обещает завершить процесс не позже Турции.

Йенс Столтенберг признал, что может завершиться ратификацией только вступления Финляндии без Швеции - Турция уже заявила о такой готовности.

"Если ратифицируют один протокол, то Финляндия станет членом НАТО" , - пояснил генсек, несмотря на то, что финны публично просят Турцию о совместном вступлении вместе со Швецией.

Впрочем, Столтенберг считает, что Альянс даже до завершения вступления этих государств, в том числе Швеции, будет готов к их защите.

"Они уже на много больше интергрированы в НАТО, они, как приглашенные к членству, участвуют в работе военного комитета НАТО. Невозможны военные действия против Швеции и Финляндии, которые бы остались без ответа НАТО" , - заверил генсек, подчеркнув впрочем, что приоритетом является завершение полноценного вступления обоих государств.

Как известно, из-за задержки вступления в НАТО Финляндия пока не отправляет танки Leopard в Украину.