Санду: Сейчас дискуссия о членстве Молдовы в НАТО не имеет перспективы

Президент Молдовы Майя Санду считает, что сейчас дискуссия о членстве Молдовы в НАТО не имеет перспективы из-за длительного влияния российской пропаганды, которое уничтожило общественную поддержку этого шага, сообщает Европейская правда.

Об этом она заявила на Мюнхенской конференции по безопасности.

Комментируя и осуждая российскую агрессивную войну, Санду отметила, что существовала серьезная угроза оккупации Молдовы войсками РФ, однако сейчас этот риск существенно снизился благодаря успешным действиям ВСУ.

"Нет непосредственной военной угрозы для Молдовы, Украина обеспечивает нашу безопасность" , - подчеркнула президент.

Майя Санду отдельно также прокомментировала вопрос о возможности вступления Молдовы в НАТО. По ее словам, она понимает необходимость отказа от нейтрального статуса, но это не имеет общественной поддержки.

"Когда мы видим, что Россия делает, становится ясно, что нейтральность нас не защищает. Однако пока нет общественной поддержки изменения этого... Несмотря на это, такая возможность не является вопросом для дискуссии в Молдове" , - заявила она.

Майя Санду также обвинила РФ в распространении ложных нарративов, подрывающих имидж НАТО.

"Можно обсудить, почему так происходит (относительно общественного отношения ЕП) - и одна из причин это длительная российская пропаганда. А сейчас пропаганда РФ пытается доказать, что нейтральность означает, что Молдова не должна усиливать свои силы безопасности, что является абсолютным нонсенсом" , - поделилась она.

Ранее США подтвердили информацию о попытках РФ дестабилизировать Молдову.

Также стоит внимания то, что новоназначенный глава правительства пообещал начать денонсацию соглашений в рамках СНГ.