Зеленский: Мы готовимся к короткой войне и к нашей победе

Президент Владимир Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что Украина готовится к короткой войне и своей победе и что россиянам никогда не удастся захватить Украину, сообщает Украинская правда.

"Россияне еще не поняли, что мы сегодня сильнее, чем были год назад, и им никогда не удастся захватить Украину, как они надеялись.

Мы готовимся к короткой войне и к нашей победе. Чем быстрее она будет, тем меньше у нас будет жертв. В 2014 году конфликт заморозился, и это не пошло нам на пользу. Минские соглашения дали Путину время подготовиться к внезапному нападению в прошлом году, мы не попадем в ту же самую ловушку снова. Наши солдаты более мотивированы, потому что они защищают свои семьи, свои дома.

С другой стороны, мы увидели, что экономические санкции против Москвы – это большая помощь, они дают нам время и пространство для самоорганизации" , - заявил президент.

Отвечая на вопрос, стоит ли терять людей ради защиты небольшого города Бахмута, Зеленский ответил, что Украине "важно его защитить, но не любой ценой и не для того, чтобы все погибли".

"Мы будем воевать, пока это будет разумно. Россияне потом хотят продолжить наступление до Краматорска и Славянска, вплоть до границ Донбасса и до Днепра, если смогут. Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующее контрнаступление" , - сказал Зеленский.

На вопрос, не боится ли он, что если эта война затянется, то поддержка союзников может в какой-то момент исчезнуть, президент ответил: "Никто не любит воевать в одиночку. Но тот, кто считает, что в какой-то момент нас могут покинуть, означает, что он не понял глубинной мотивации нашей битвы. Мы не триста спартанцев и не чувствуем себя героями, мы знаем, что за нами стоит Европа и те, кто понимает опасность российской угрозы".