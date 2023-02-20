Politico: Белый дом советует Украине не медлить с контрнаступлением

Чтобы закрепить успех на поле боя, Белый дом призывает Украину не медлить с контрнаступлением.﻿﻿ Об этом, со ссылкой на Politico, сообщает Украинская правда.

Издание отмечает, что администрация Байдена призвала команду президента Украины Владимира Зеленского закрепить свои достижения, нанеся контрудар.

"По словам чиновников, Белый дом также рекомендовал команде Зеленского готовиться к наступлению уже сейчас, поскольку оружие и помощь из Вашингтона и Европы поступают беспрепятственно" , - пишет Politico и добавляет, что есть опасения, что "поддержка со стороны европейских соседей Украины может стать ограниченной".

В материале также отмечается, что Байден отправится в Польшу, чтобы встретиться с ее президентом Анджеем Дудой и лидерами НАТО.

Там он, вероятно, выступит и заострит внимание на необходимости Запада держать курс на Украину.

Однако, как говорится в издании, несмотря на успехи Украины, "Россия все еще контролирует почти 20 процентов территории Украины, и конфликт замедлился до жестокой войны на истощение".