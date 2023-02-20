Ситуация на фронте к утру 20 февраля: информация Генштаба

За прошедшие сутки российские войска нанесли 10 ракетных и 25 авиационных ударов. Совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня, есть раненые и погибшие среди гражданского населения﻿. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

"Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях" , — отметили в ведомстве.

Там добавили, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Васюковка, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. За прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Янжуловка Черниговской области; Бунякино, Атинское, Стукаловка, Запсилья и Покровка — Сумской, а также Стрелка, Старица, Волчанские Хутора, Строевка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Каменка, Колодязное, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестово, Первомайское Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Белогоровка и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись Васюковка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк. Кроме того, противник применил армейскую авиацию для нанесения удара в районе Бахмута.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты обстреляли из артиллерии населенные пункты Новобахмутовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Шахтерское .

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Новоселка и Новополь Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка и Щербаки — Запорожской.

На Херсонском направлении огневому воздействию подверглись Херсон, Бургунка, Тягинка, Антоновка Херсонской области, а также Очаков Николаевской области. Пострадали мирные люди.

"Российские оккупанты всеми способами оказывают давление на гражданское население на временно захваченных территориях. В отдельных населенных пунктах Херсонской области захватчики обустраивают места в административных зданиях для незаконного содержания граждан Украины, подозреваемых в сотрудничестве с Силами обороны и за проукраинскую позицию" , — сообщили в Генштабе.

Кроме того, авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, 7 — по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях, а также еще 2 удара — по другим важным объектам противника.

Также украинские защитники сбили вражеский самолет Су-25, 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет-3". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили батарею реактивных систем залпового огня противника.