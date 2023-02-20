Зеленский: Союз Китая и России грозит мировой войной

Потенциальное решение Китая передавать вооружение России может стать первым шагом к началу третьей мировой, однако Пекин никогда не нарушал соглашений﻿. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, сообщает Деловая столица.

"Я надеюсь, что Пекин сохраняет прагматическую позицию, иначе мы рискуем третьей мировой войной, я думаю, они это прекрасно понимают. С начала 1990-х в Будапештский меморандум и все соглашения, достигнутые с тех пор, Китай всегда выполнял свои обязательства" , — сказал глава государства.

Зеленский выразил надежду, что международное сообщество поддержит его мирный план по 10 пунктам, предусматривающим гарантии США, Китая и других крупных государств для обеспечения мировой безопасности.

"Я не думаю, что можно оставаться нейтральным, придется выбирать. Мой план заключается в глобальном мире. Наши отношения с Китаем всегда были замечательными, у нас были крепкие экономические отношения на протяжении многих лет, и все заинтересованы в том, чтобы они не менялись" , – заявил политик.

По словам Зеленского, глобальная задача — предотвращение любого риска ядерного конфликта.

"Мы не видим этого сегодня" , — подчеркнул он, отвечая на вопрос о поставках вооружений Китаем в РФ.

Стоит отметить, что в России с визитом находится советник лидера Китая Ван И для переговоров по возможному мирному плану для Украины.