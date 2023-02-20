Зеленский ввел санкции против Мосбиржи и руководства российских банков, сообщает UBR.

В санкционный список попали более 300 физлиц, связанных с разными банками России. Зеленский анонсировал введение аналогичных мер партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о применении санкций к 333 гражданам России и Московской биржи. Соответствующий документ от 19 февраля был опубликован на сайте Офиса президента.

Персональные санкции были введены, в частности, против руководителей российских банков – членов правления и наблюдательных советов.

В списке оказались должностные лица банков "Элитный", Черноморского банка реконструкции и развития, Сибсоцбанка, Банка Казани, Акибанка, Росэксимбанка и других финучреждений.

"Подписал указ о введении в действие решения СНБО по санкциям против российских финансовых субъектов. Это санкции Украины. Но каждый такой наш санкционный пакет становится основой работы по санкциям с партнерами", – прокомментировал Зеленский в видеообращении 19 февраля.

Также указом были введены санкции против одного юридического лица – Московской биржи.