Генштаб: ЗСУ за сутки уничтожили 820 оккупантов, самолет и 6 танков

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 820 оккупантов, вражеский самолет, 6 танков и другую технику оккупантов.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.02.23 ориентировочно составили:

личного состава 143680 (+820) человек ликвидировано,

танков - 3316 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 6553 (+8) ед,

артиллерийских систем - 2334 (+7) ед,

РСЗО - 471 (+2) ед,

средств ПВО - 243 (+0) ед,

самолетов - 299 (+1) ед,

вертолетов - 287 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2018 (+2),

крылатых ракет - 873 (+0),

кораблей/катеров - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5209 (+13) ед,

специальной техники - 225 (+1).