Генштаб: ЗСУ за сутки уничтожили 820 оккупантов, самолет и 6 танков

Генштаб: ЗСУ за сутки уничтожили 820 оккупантов, самолет и 6 танков
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 820 оккупантов, вражеский самолет, 6 танков и другую технику оккупантов.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава 143680 (+820) человек ликвидировано,
  • танков - 3316 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 6553 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 2334 (+7) ед,
  • РСЗО - 471 (+2) ед,
  • средств ПВО - 243 (+0) ед,
  • самолетов - 299 (+1) ед,
  • вертолетов - 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2018 (+2),
  • крылатых ракет - 873 (+0),
  • кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5209 (+13) ед,
  • специальной техники - 225 (+1).
"Данные уточняются", - добавляют в штабе.

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