Генштаб: ЗСУ за сутки уничтожили 820 оккупантов, самолет и 6 танков
По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 820 оккупантов, вражеский самолет, 6 танков и другую технику оккупантов.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава 143680 (+820) человек ликвидировано,
- танков - 3316 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 6553 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 2334 (+7) ед,
- РСЗО - 471 (+2) ед,
- средств ПВО - 243 (+0) ед,
- самолетов - 299 (+1) ед,
- вертолетов - 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2018 (+2),
- крылатых ракет - 873 (+0),
- кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5209 (+13) ед,
- специальной техники - 225 (+1).
"Данные уточняются", - добавляют в штабе.