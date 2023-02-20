В Украине избыток электроэнергии: в каких случаях возможны отключения

В понедельник, 20 февраля, энергосистема будет работать с резервом мощности. Отключения возможны только для ремонта сетей.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-службу Минэнерго, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в первый рабочий день недели, несмотря на увеличение объемов потребления, генерация продолжает стабильно производить электроэнергию, с резервом обеспечивая потребности потребителей.

В некоторых регионах возможны непродолжительные отключения электроэнергии, связанные с ремонтами электросетей, отметили в пресс-службе.

Напомним, в Украине не отключают свет уже больше недели. В последние несколько дней энергосистема Украины работает с резервом мощности.