В МИД Украины анонсировали визит "главных партнеров"

В МИД Украины заявили, что подготовили "сюрприз" для украинцев и анонсировали визит "главных партнеров" в Киев.﻿ Об этом сообщил замглавы МИД Украины Андрей Мельник в эфире телемарафона, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

"Я надеюсь, что тот сюрприз, который готовится - удастся, ведь для нас важно, что накануне годовщины агрессии мы почувствуем и увидим не только поддержку на словах, но и присутствие наших важных, главных партнеров в Киеве" , - сказал он, добавив, что "нужно немного подождать".

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не поехал на анонсированную встречу с европейскими министрами иностранных дел в Брюсселе, которая должна была состояться перед заседанием Совета ЕС.

Напомним, с самого утра в Киеве перекрыли центр города. Движение также ограничили на Шулявском мосту. Кроме того, жители Киева сообщают об ограниченном движении возле посольства США в столице.