Воздушные силы: Ракету "Кинжал" можно "сбить" только в соцсетях

В Воздушных силах напомнили, что украинская ПВО не может сбивать баллистические ракеты России.﻿﻿ Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат на онлайн-брифинге, сообщает Украинская правда.

Ремарку ведущей, что Украина "начала сбивать баллистические цели" Игнат опроверг, отметив, что нынешнее вооружение ПВО не позволяет никоим образом этого делать. Спикер Воздушных сил напомнил, что Украина очень ждет усиления от иностранных партнеров, а именно комплексы Patriot PAC-3 и SAMP/T.