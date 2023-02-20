ВСУ: РФ не будет действовать стандартно, враг меняет тактику

Воздушные силы объясняют опасность ожидания стандартных действий от России, ведь противник меняет тактику, и в очередной раз призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, сообщает Украинская правда.

Игнат напомнил примеры, когда российские войска меняют подходы, в том числе и в ракетных ударах, а также отметил необходимость доверять официальным источникам информации. При этом спикер еще раз повторил, что Воздушные силы Украины находятся в постоянной боевой готовности к любым сценариям врага.

"Наше дело - сохранять спокойствие, соблюдать сигналы тревоги... Телеграмм-каналы исправно всех оповещают, ботов много, и все ожидают стандартных действий (от врага), то есть: (взлетел) МиГ-31К - можно не прятаться, а вот по Киеву и Запорожью (россияне) взяли и ударили "Кинжалом"; или - ракетного удара ночью не будет, можно спокойно спать, он будет на утро, как обычно действует враг, а тут взяли и ударили ночью. Да, небольшим количеством ракет, но ударили.