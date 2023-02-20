Джо Байден покинул Киев

Президент США Джо Байден сегодня после обеда уехал из Киева Он направляется в Польшу, где у него запланирован двухдневный визит.﻿ Об этом, со ссылкой на Associated Press, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Президент Джо Байден покинул столицу Украины Киев после более чем 5-часового визита, заверив в поддержке" , - говорится в сообщении.

Джо Байден заявил в понедельник из Киева, что через год после вторжения в Украину "захватническая война Путина идет к поражению".

"Путин думал, что Украина слабая, а Запад разделен. Он думал, что сможет пережить нас. Я не думаю, что он так думает сейчас" , - сказал Байден, стоя рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Он просто явно ошибался. Год спустя доказательства этого находятся здесь, в этой комнате. Мы стоим здесь вместе" , - сказал Байден о Путине.

Визит Байдена в Украину, его первый визит с момента вторжения, стал очень символичным моментом, призванным продемонстрировать продолжающуюся американскую поддержку Украины и ее народа.

Президент США напомнил о начале войны, когда мир с тревогой наблюдал за наращиванием российских войск вдоль украинской границы.

В своей речи Байден вспомнил, как они с Зеленским разговаривали по телефону, когда "российские самолеты были в воздухе, а танки пересекали вашу границу".

"Вы сказали мне, что слышали взрывы на заднем плане. Я никогда этого не забуду" , - заявил он.

"Мир вот-вот должен был измениться" , - сказал Байден, вспоминая, что Зеленский попросил его сделать в том телефонном разговоре: "Соберите лидеров мира. Попросите их поддержать Украину".

"Вы сказали, что не знаете, когда мы сможем снова поговорить. Той темной ночью год назад мир буквально готовился к падению Киева. Возможно, даже к концу Украины" , - сказал президент США.

"Год спустя Киев стоит. И Украина стоит. Демократия стоит. Американцы стоят с вами, и мир стоит с вами" , - заявил он.

Байден также сказал, что Киев "завладел частью его сердца".