В Воздушных силах рассказали, чего ждать от оккупантов 23-24 февраля

В дате 23 и 24 февраля можно ожидать от России усиления активности, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге в Media Center Ukraine.

"Россия может запугивать, но есть и официальные выступления военно-политического руководства нашей страны, которые не раз отмечали подготовку возможных провокаций РФ. Они могут быть и 23-го числа, что для них также сакральная дата — День защитника Отечества, или старое название – День советской армии. А 24 февраля – годовщина вторжения на нашу землю" , – сказал он.

По словам Игната, в эти два дня можно ожидать несколько волн атак, потому что "враг всегда использует даты".

Напомним, ранее советник руководителя ОП заявил о возможности массированного ракетного удара РФ по Украине в годовщину войны.