Пограничники вместе с ВСУ уничтожили группу "вагнеровцев" под Бахмутом

Пограничники во взаимодействии с Вооруженными силами Украины контратаковали "вагнеровцев" под Бахмутом и уничтожили группу оккупантов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

В ГПСУ сообщают, что пограничники-минометчики уничтожили пехоту противника, а операторы БПЛА навели и скорректировали огонь на нападающих, которые пытались скрыться от обстрелов.

К вечеру защитники из стрелкового оружия остановили 20 "вагнеровцев" в пригороде Бахмута. Нападающие закрепились в сооружениях и ожидали огневой поддержки. Пограничники-разведчики во взаимодействии с бойцами ВСУ контратаковали врага. В ближнем бою уничтожены шесть оккупантов, девять – ранены, остальные – сбежали.

Всего отражено шесть атак противника.