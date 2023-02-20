США объявили, что входит в новый пакет военной помощи Украине

Новый пакет военной помощи Украине на 460 млн долларов включает снаряды для РСЗО HIMARS, четыре БМП Bradley, ПТРК Javelin, снаряды и не только, сообщает Новое время.

Об этом сообщил в Twitter журналист Голоса Америки Остап Ярыш со ссылкой на заявление Белого дома.

Новый пакет помощи анонсировал президент США Джо Байден во время визита в Киев.

Остап Ярыш сообщил, что в пакет входят:

дополнительные снаряды для HIMARS;

155-мм артиллерийские снаряды;

120-мм минометные снаряды;

четыре радара воздушного наблюдения;

дополнительные Javelin;

около 2 тысяч противотанковых ракет;

четыре БМП Bradley;

две эвакуационных машины;

приборы ночного видения;

системы безопасной связи;

запчасти, полевое оборудование и так далее.

Джо Байден «покинул Вашингтон без предупреждения» и прибыл в Киев на поезде из Польши, сообщила NYT. Rolling Stone пишет, что Байдену предлагали встретиться с президентом Владимиром Зеленским в неизвестном месте на польско-украинской границе или во Львове.

20 февраля президент США начал свой визит в Европу с неожиданной поездки в Киев. Он объявил о предоставлении Украине $500 млн дополнительной помощи, анонсировал новые санкции против России и обсудил с Зеленским передачу Киеву дальнобойного оружия. После Украины американский президент направился в Польшу.

Байден шесть раз посещал Украину в качестве вице-президента США. Его последний визит в Киев прошел в январе 2017 года, за несколько дней до того, как он покинул этот пост. Это первый визит президента США в Украину после 2008 года, когда Киев посетил Джордж Буш — младший.