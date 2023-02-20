Боррель: если Китай пришлет оружие России, для ЕС это будет "красная линия"
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что если Китай пришлет оружие России, для Европейского Союза это будет «красная линия», сообщает Новое время.
Об этом сообщает Politico.
В ходе общения с журналистами Боррель вспомнил о его встрече с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И, которая состоялась в субботу, 18 февраля.
"Я выразил нашу серьезную обеспокоенность по поводу снабжения Китаем оружия в Россию. Я попросил его не делать этого, и выразил не только нашу обеспокоенность, но и то, что для нас это будет красной линией в наших отношениях", — высказался Боррель.
По его словам, Ван И сказал, что КНР не собирается этого делать, однако Боррель пообещал «оставаться бдительными».
В свою очередь министры иностранных дел ЕС, которые заседали в Брюсселе, также предупредили Пекин не пересекать эту черту.
"Если [Китай] примет такое решение, оно, конечно, будет иметь последствия", — сказал министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем.
Его коллега из Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что ЕС будет единым с США, если китайское оружие окажется в России.
"Были те, кто ожидал, что Запад не будет единым, когда речь зашла о нападении России на Украину, но мы были едины. Я считаю, что, исходя из этого урока, у Китая будет достаточно аргументов не помогать России в ее геноцидной войне в Украине", — высказался литовский дипломат.
19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Пекин рассматривает возможность оказания летальной поддержки России, включая оружие и боеприпасы. Он предостерег Китай от этого и предупредил о «серьезных последствиях».