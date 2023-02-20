Укрэнерго: дефицита мощности в энергосистеме нет благодаря "зеленой" генерации

Дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует и пока не прогнозируется, в том числе благодаря активной работе предприятий зеленой энергетики в течение светового дня, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает "Укрэнерго" в Telegram.

"Из-за благоприятных погодных условий и постепенного роста светового дня увеличилась работа электростанций по ВИЭ, мощности которых работают преимущественно в дневные часы" , - сообщили в госкомпании.

Отмечается, что зеленые электростанции работают уже утром, частично участвуя в покрытии утреннего пика потребления.

"Импорт электроэнергии незначителен и приближается к нулевым значениям в результате стабилизации электроснабжения в стране" , - уточнили в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что инвесторы в "зеленую" энергетику призвали президента, народных депутатов и правительство спасти отрасль и как можно быстрее решить проблемы выплаты долгов и своевременности накапливавшихся в течение последних лет расчетов.