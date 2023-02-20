Генштаб: воздушные силы ВСУ нанесли 16 ударов по оккупантам

Воздушные силы ВСУ в течение суток нанесли 16 ударов по российским оккупантам, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 20 февраля.

В течение суток противник нанес 3 ракетных и 22 авиационных удара. Совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

В течение суток вражеским обстрелам подверглись районы н.п. Карповичи, Тимоновичи и Янжуловка Черниговской области; Бунякино, Атинское, Стукаловка, Искрисковщина, Запсилье, Покровка и Майское Сумской области, а также более 20 населенных пунктов в Харьковской области. Среди них – Ветеринарное, Глубокое, Мороховец, Волчанск, Охримовка, Бударки, Бологовка, Каменка, Тополя и Западное.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы н.п. Двуречная, Песчаная, Крахмальная и Первомайская Харьковской области; Стельмаховка, Площанка, Невское, Краснопоповка, Диброва в Луганской области и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Раздолевка, Васюковка, Железнянское, Дубово-Василовка, Бахмут, Клещиевка, Ступочки, Дружба, Северное и Железное Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. В частности, это Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Веселое, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское и Нескучное Донецкой области. Также враг нанес авиационные удары в районе Александрополя, Авдеевки, Маринки и Угледара.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись 23 населенных пункта, включая Новополь Донецкой области; Ольговское, Белогорье, Малая Токмачка, Павловка, Новоивановка, Каменское, Запорожское, Высшетарасовка и Ильинка Запорожской области. Вражеские авиаудары зафиксированы вблизи Новополя Донецкой области и Малиновки и Малой Токмачки Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также более 30 населенных пунктов. Среди них — Змиевка, Берислав, Веселое, Бургунка, Ивановка, Инженерное, Херсон, Белозерка, Днепровское, Берегово и Велетенское Херсонской области.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов и удара по зенитно-ракетному комплексу врага на огневой позиции.