Зеленский заявил о готовности Украины помочь Молдове с Приднестровьем

Если Россия использует Приднестровье для открытия еще одного фронта, Украина поможет Молдове, сообщает Новое время.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Die Welt.

Он напомнил, что у украинских спецслужб есть данные о планах РФ сменить руководство Молдовы. Эту информацию передали президенту страны Майе Санду.

"Россияне все это давно спланировали. Однако Молдова и Россия не имеют общей границы. Как же они должны осуществить свой план? Откуда они должны отправлять войска и технику? Для этого россиянам нужны аэропорты. Однако в Молдове есть только один аэропорт в столице Кишиневе. Поэтому они должны использовать этот аэропорт и все ресурсы Приднестровья" , – сказал Зеленский.

Он отметил, что Санда никогда не просила его помощи, но благодарила за информацию.

"Украина всегда будет готова помочь Молдове" , - добавил президент.

Ранее новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что выступает за демилитаризацию Приднестровья и высылку войск РФ. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал эти слова «антироссийской истерией».