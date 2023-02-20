СМИ: на юге Турции снова зафиксировали сильные землетрясения

Сегодня, 20 февраля, в турецкой провинции Хатай, которая находится вблизи границы с Сирией, зафиксировали очередные сильные землетрясения, сообщает РБК-Украина.

Как сообщает Gazete Duvar, об этом заявили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В ведомстве отметили, что вблизи границы с Сирией было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4 и, спустя три минуты, там произошло еще одно - магнитудой 5,8.

При этом очаг первого землетрясения залегал на глубине 16 километров. Толчки ощущались во всей провинции.

Турецкие СМИ уже пишут, что из-за землетрясений есть разрушения, но официальные источники пока не подтверждают эту информацию.

Напомним, вчера, 19 февраля, стало известно, что число погибших из-за землетрясение в Турции превысило 40 тысяч человек.

Также мы писали, что в Турции 18 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,1.