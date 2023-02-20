WP: Путину нужна военная победа для личного выживания

Российский президент Владимир Путин любит изображать из себя нового царя, подобного Петру I или Ивану Грозному, то есть "собирателя русских земель". Но спустя год войны в Украине элиты внутри страны уже говорят, что ему нужна военная победа, чтобы обеспечить собственное выживание, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит статья The Washington Post.

Российское вторжение в Украину началось с высокомерия и рвения Путина изменить мировой порядок. Но параллельно с военными поражениями, снижением международного авторитета и обвинениями в зверствах он ужесточил авторитарную хватку внутри страны, используя тему войны для уничтожения оппозиции и создания параноидального общества.

Окружение российского Путина заявляет, что он "просто не может проиграть" в Украине из-за наличия энергетических ресурсов, ядерного оружия и огромного количества солдат, которые могут быть брошены на поле боя. Но топ-чиновники уверены, что позиции президента могут оказаться шаткими, поскольку растут сомнения в его тактике. Для многих из них "путинский гамбит" свел на нет 30-летний прогресс, достигнутый после распада СССР. То, как он видит будущее России, приводит в ужас многих олигархов, но они молчат.

"В элите, хотя они и понимают, что это (вторжение в Украине, - ред.) была ошибка, они все еще боятся что-либо делать сами. Потому что они привыкли, что Путин все решает" , - отметил бывший сотрудник российского представительства ООН в Женеве Борис Бондарев, единственный дипломат, который публично покинул свой пост из-за войны.

Часть из них уверена, что Путин сможет удерживаться во власти, пока продолжает войну и истощает решимость Запада в поставках оружия. По словам Бондарева, чтобы кто-либо в элите начал действовать, "необходимо понимание того, что Путин ведет страну к полному краху". А пока тот продолжает атаковать, люди думают, что ситуация не так уж и плоха.

"Должно быть полное военное поражение, и только тогда люди поймут, что нужно что-то делать" , - добавил Бондарев.

С чем согласны все лагеря, так это с тем, что Путин не готов сдаться. Несмотря на ухудшение ситуации на поле боя, он неоднократно обострял ситуацию, нанося жестокие авиаудары по гражданской инфраструктуре и угрожая применить ядерное оружие. Теперь же после мобилизации ему нужна победа, чтобы сохранить доверие.

"Путину нужен некоторый успех, чтобы продемонстрировать обществу, что он по-прежнему очень успешен" , - заявил на условиях анонимности высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Украины.

Блестящее равнодушие Москвы

В то время как в Украине растут российские потери, московские рестораны переполнены гламурными посетителями, одетыми в одежду европейских брендов. Но в глубине Путин создает милитаризованное и националистическое общество, которое питается пропагандой и одержимо "экзистенциальной войной" против США и НАТО. И до сих пор никто из официальных лиц не возразил против этого, по крайней мере, публично.

С 2000 года легитимность Путина основывалась на его популярности и авторитете среди элиты, подкрепленных способностью внушать страх. Но поражения в Украине подкосили его. Кажется, российского президента вечно преследует момент, когда СССР с падением Берлинской стены "сдал позиции в Европе" во время его службы в Дрездене. И его погоня за империей отбрасывает Россию в серое, репрессивное и изолированное прошлое. Его усилия - это стремление исправить то, что он называет историческими ошибками. И по его маниакальному мнению, Украина якобы всегда принадлежала России.

Но даже если Путину удастся добиться капитуляции Украины, то его элиты пострадают больше всех. Западные санкции останутся в силе, а за содержание захваченных земель вынуждены будут платить олигархи.

Уже наблюдаются первые шокирующие проблески путинской новой России. В частности, одну пару арестовали в краснодарском ресторане после доноса о том, что они шепотом осуждали войну. Пожилую пассажирку грубо вытолкнули из автобуса за слова о том, что Россия отправляет мужчин воевать в резиновых сапогах. А недавно было обнародовано видео казни "предателя" из ЧВК "Вагнера" кувалдой.

Бывшая сотрудница Центробанка Александра Прокопенко описала атмосферу, в которой чиновники боятся тюрьмы на фоне запугиваний со стороны спецслужб.

"Это забота каждого члена российской элиты. Это вопрос выживания высокопоставленных, средних чиновников, которые все остались в России. Сейчас люди очень обеспокоены своей безопасностью" , - отметила она и добавила, что ее коллеги из ЦБ не видят хорошего выхода для России.

Двусторонняя реакция

Все более изолированный Путин сталкивается с растущим негодованием со стороны как "ястребов", которые советуют действовать более радикально, чтобы захватить Киев, так и либерально настроенной фракции, которая считает войну серьезной ошибкой. Он сократил свое окружение до нескольких сторонников жесткой линии и подхалимов, устранил соперников из оппозиции и создал мощный аппарат для защиты от любой угрозы.

Прокремлевские аналитики видят путь к победе в эскалации - наращивании количества солдат и военного производства. Похоже, это соответствует характеру Путина.

Но никто на самом деле не знает текущую военную цель или то, что Путин может считать победой. Некоторые допускают, что достаточно захвата Донецкой и Луганской областей. Другие уверены, что президент не отказался от плана захватить Киев и свергнуть правительство.

Первое крупное контрнаступление Украины в сентябре 2022 года пролило свет на инстинкты Путина в условиях кризиса - удвоение ставок, чтобы перерезать любой путь к компромиссу. Его заявление об аннексии четырех регионов до их полного захвата было тактикой "сжигания всех мостов", призванной провести новые красные линии на карте.

Его речь по поводу новых аннексий достигла нового истерического апогея в том, что он назвал "откровенным сатанизмом" Запада, якобы его желанием сожрать Россию и разрушить ее ценности.

"Они не хотят, чтобы мы были свободны; они хотят, чтобы мы были колонией. Они не хотят равноправного сотрудничества; они хотят грабить. Они хотят видеть нас не свободным обществом, а массой бездушных рабов" , - говорил он в Георгиевском зале Кремлевского дворца.

Иногда Путин упрекает чиновников в неудачах, заставляя других бояться публичного унижения. Он возвышает и вознаграждает преступников, таких как чеченский лидер Рамзан Кадыров и основатель группы "Вагнера" Евгений Пригожин, но быстро обуздывает их, если те переступают черту.

Но временами Путин кажется странно оторванным от реалий своей же войны. Через несколько дней после того, как стало известно об уничтожении 155-й гвардейской бригады морской пехоты во время атаки на Угледар, тот заявил, что "морская пехота работает как надо и героически сражается".

Между тем в России растут пессимистичные настроения.

"Кажется, невозможно одержать политическую или военную победу. Экономика находится в состоянии огромного стресса и не может долго находиться в такой ситуации" , - отметил на условиях анонимности один из государственных чиновников.

Патриотический культ смерти

Путин публично не выражал обеспокоенности по поводу зверств его армии в Буче, Мариуполе и Изюме, а его пропагандистская машина называет это "фейками". Однако Международный уголовный суд расследует военные преступления, а Европарламент призвал к созыву специального трибунала, и по мнению прокремлевских аналитиков, это лишь укрепляет решительность российского президента.

Кремлевские имиджмейкеры выставляют Путина архетипическим диктатором - часто одинокой фигурой вдалеке, возлагающей цветы к памятникам. Его постановочные выступления с якобы обычными россиянами кажутся отрепетированными и искусственными, одни и те же лица появляются в разных условиях - одетые как солдаты, рыбаки или прихожане храмов. И это вызывает вопросы о том, сколько реальных людей он вообще когда-либо встречал.

По мере того как число жертв войны растет, Путин и ведущие пропагандисты превозносят фаталистический культ смерти, утверждая, что лучше умереть на войне, чем в автокатастрофе, от алкоголизма или рака.

"Однажды мы все покинем этот мир. Вопрос в том, как мы жили. С некоторыми людьми непонятно, живут они или нет. Непонятно, почему они умирают, из-за водки или чего-то еще. Когда их нет, трудно сказать, жили они или нет. Их жизнь прошла незаметно. Но человек, погибший на войне, не зря ушел из жизни. Его жизнь была важна" , - говорил он на встрече с якобы матерями мобилизованных солдат.

Авторитетные правозащитные организации "Мемориал" и Центр Сахарова были вынуждены закрыться, а уважаемые политологи, музыканты, журналисты и бывшие советские политзаключенные были объявлены "иностранными агентами". Многие бежали или были заключены в тюрьму.

Поскольку санкции действуют медленно, цены растут, а предприятия пытаются адаптироваться, экономисты и руководители предприятий предсказывают длительный экономический спад на фоне изоляции от западных технологий.

"Экономика вступила в длительный период аргентинизации. Это будет долгая медленная деградация. Всего будет меньше" , - подчеркнул на условиях анонимности еще один российский олигарх.

За время войны Путин коренным образом изменил Россию, ужесточив ограничение свобод и вынудив сотни тысяч россиян эмигрировать. По мнению экспертов, в будущем не будет продемократических либералов, а прозападная оппозиция исчезнет. И будет культироваться мнение о том, что противники войны в Украине не являются частью народа.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы возненавидели Путина, и тот ничего не сможет с этим поделать.