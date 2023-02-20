Боррель приветствовал неожиданный визит президента США Байдена в Киев

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал неожиданный визит президента США Джо Байдена в Киев, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал после встречи глава МИД ЕС в понедельник.

"Очень важно подчеркнуть важность визита президента США. Он лишь подчеркивает важность того, что США дают для украинской борьбы. Мы приветствуем этот визит, потому что это путь, в который мы вовлечены. США и ЕС, а также Канада, Великобритания и многие другие страны должны поддерживать эту борьбу, которую Украина ведет против российского вторжения" , - сказал Боррель.

"Я не знаю, будет ли этот визиты иметь конкретные результаты как таковые, но точно повысит вовлеченность США" , - добавил он.

Как сообщалось, Байден только в пятницу решил совершить рискованный визит в Киев после того, как получил брифинг в Овальном кабинете от ведущих членов своей команды по национальной безопасности.

Как сообщалось, за несколько часов до отъезда Байдена Соединенные Штаты проинформировали Россию о планах посетить украинскую столицу с целью избежать конфликтных ситуаций.

Во время визита он анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против России за агрессию.