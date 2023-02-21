NYT: Путин может мобилизовать еще сотни тысяч россиян
Президент России Владимир Путин может мобилизовать еще больше россиян, речь идет о сотнях тысяч человек. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителей американской разведки, сообщает Украинская правда.
"Представители американской разведки говорят, что они получают свидетельства того, что вскоре он (Путин - ред.) может мобилизовать еще больше россиян в армию, добавив сотни тысяч к 300 тысячам уже призванных", - утверждает NYT.
В издании отмечается, что в обращении к Федеральному собранию Путин снова заявит, что он спасает не только Украину от "нацизма", но и Россию - от поглощения НАТО.
NYT пишет, что это утверждение кажется европейцам бессмысленным, но оно "стало объединяющим лозунгом в Москве".
Издание также предполагает, что президент РФ представит войну в Украине "как битву за восстановление русских исторических земель".