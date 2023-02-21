NYT: Путин может мобилизовать еще сотни тысяч россиян

Президент России Владимир Путин может мобилизовать еще больше россиян, речь идет о сотнях тысяч человек.﻿﻿ Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителей американской разведки, сообщает Украинская правда.

"Представители американской разведки говорят, что они получают свидетельства того, что вскоре он (Путин - ред.) может мобилизовать еще больше россиян в армию, добавив сотни тысяч к 300 тысячам уже призванных" , - утверждает NYT.

В издании отмечается, что в обращении к Федеральному собранию Путин снова заявит, что он спасает не только Украину от "нацизма", но и Россию - от поглощения НАТО.

NYT пишет, что это утверждение кажется европейцам бессмысленным, но оно "стало объединяющим лозунгом в Москве".

Издание также предполагает, что президент РФ представит войну в Украине "как битву за восстановление русских исторических земель".