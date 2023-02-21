Генштаб: ВСУ за минувшие сутки уничтожили 760 солдат РФ

По данным Генерального штаба﻿ ВСУ, общие боевые потери противника на 21 февраля 2023 года ориентировочно составили:

личный состав: 144 440 (+760) ед;

танки: 3326 (+10) ед;

боевые бронированные машины: 6562 (+9) ед;

артиллерийские системы: 2338 (+4) ед;

РСЗО: 471 ед;

средства ПВО: 243 ед;

самолеты: 299 ед;

вертолеты: 287 ед;

БПЛА: 2023 (+5) ед;

крылатые ракеты: 873 ед;

корабли/катера: 18 ед;

автотехника и автоцистерны: 5210 (+1) ед;

специальная техника: 226 (+1) ед.

Данные обновляются.