Генштаб: ВСУ за минувшие сутки уничтожили 760 солдат РФ

Генштаб: ВСУ за минувшие сутки уничтожили 760 солдат РФ
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

По данным Генерального штаба﻿ ВСУ, общие боевые потери противника на 21 февраля 2023 года ориентировочно составили:

  • личный состав: 144 440 (+760) ед;
  • танки: 3326 (+10) ед;
  • боевые бронированные машины: 6562 (+9) ед;
  • артиллерийские системы: 2338 (+4) ед;
  • РСЗО: 471 ед;
  • средства ПВО: 243 ед;
  • самолеты: 299 ед;
  • вертолеты: 287 ед;
  • БПЛА: 2023 (+5) ед;
  • крылатые ракеты: 873 ед;
  • корабли/катера: 18 ед;
  • автотехника и автоцистерны: 5210 (+1) ед;
  • специальная техника: 226 (+1) ед.

Данные обновляются.

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