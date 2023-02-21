Генштаб: ВСУ за минувшие сутки уничтожили 760 солдат РФ
По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника на 21 февраля 2023 года ориентировочно составили:
- личный состав: 144 440 (+760) ед;
- танки: 3326 (+10) ед;
- боевые бронированные машины: 6562 (+9) ед;
- артиллерийские системы: 2338 (+4) ед;
- РСЗО: 471 ед;
- средства ПВО: 243 ед;
- самолеты: 299 ед;
- вертолеты: 287 ед;
- БПЛА: 2023 (+5) ед;
- крылатые ракеты: 873 ед;
- корабли/катера: 18 ед;
- автотехника и автоцистерны: 5210 (+1) ед;
- специальная техника: 226 (+1) ед.
Данные обновляются.