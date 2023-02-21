ЕС продлил санкции против РФ за аннексию оккупированных территорий Украины

Совет Европейского союза решил продлить санкции против России за незаконное "признание" оккупированных территорий Украины. Ограничения продлили еще на год, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Союз не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию украинских территорий Российской Федерацией как нарушение международного права. На основании пересмотра Решения (CFSP) 2022/266 и учитывая продолжающиеся незаконные действия Российской Федерации против Украины ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024" , - говорится в официальном журнале ЕС.

Решение о продлении санкций приняли вчера, 20 февраля, оно вступит в силу 23 февраля.

Следует отметить, что речь идет о санкциях, введенных 23 февраля 2022 года в ответ на "признание" Россией так называемых "ЛДНР".

В октябре эти санкции расширили после оглашения аннексии Кремлем оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил, что ЕС в любом случае одобрит новые санкции против РФ до 24 февраля.