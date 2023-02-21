Путин: РФ приостановила свое участие в ядерном договоре с США

Президент Российской Федерации объявил о приостановке участия его страны в Договоре о стратегических наступательных вооружениях с США﻿. Об этом он сказал в обращении к Федеральному собранию, сообщает Деловая столица.

"Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях" , — объявил Путин.

Российский президент добавил, что "если США начнут испытание нового ядерного оружия, о чем ходят слухи, мы тоже начнем".

Отметим, что согласно договору СССР и США должны были в течение 7 лет сократить свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы у каждой из сторон осталось не более 6 000 единиц.

Договором запрещалось производство, испытание и развёртывание баллистических ракет воздушного запуска.