НАТО о выходе РФ из ядерного договора: Архитектура контроля за вооружениями разрушена

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение о приостановлении своего участия в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).﻿ Об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля, сообщает Украинская правда.

"Я сожалею о сегодняшнем решении России приостановить свое участие в договоре New START" , - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что в последние годы Россия нарушала ключевые соглашения по контролю за вооружениями.

"Сегодняшним решением по договору о СНВ вся архитектура контроля за вооружениями разрушена. Я решительно призываю Россию пересмотреть ее решение и уважать существующие договоренности" , - подчеркнул Столтенберг.

Как заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Следует отметить, что Договор о стратегических наступательных вооружениях, который в 2021 году продлили на 5 лет, остается единственным действующим между РФ и США договором в сфере контроля вооружений.

Подписанный в 2010 году на 10 лет, СНВ-3 ограничивает стратегические носители и ядерные боеголовки РФ и США до 700 и 1550 соответственно. Договор может продлеваться на срок в 5 лет в случае доброй воли каждого из подписантов.

Администрация Дональда Трампа не была настроена на продление договора, однако его преемник Джо Байден согласился продлить действие New START.