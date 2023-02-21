Обстрел Херсона: По меньшей мере 6 погибших
Во вторник 21 февраля российские оккупационные войска терроризируют обстрелами Херсон. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Facebook.
"Херсон под обстрелом. Предположительно "Град". Уже около 20 взрывов.
Находитесь в укрытиях или безопасных местах", - сообщил глава ОВА.
По данным местных журналистов, которые ссылаются на слова очевидцев, россияне обстреляли в частности центр Херсона, есть попадание в остановку общественного транспорта, где находилось много людей. В результате обстрела есть несколько погибших и раненых.
Пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук сообщил "Суспільному", что есть по меньшей мере шестеро погибших в результате обстрела российскими войсками остановки общественного транспорта в Херсоне.
На трагедию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
"Есть попадание в автопарк, жилые массивы, многоэтажка, остановка общественного транспорта. В результате этих террористических ударов, к сожалению, есть пострадавшие и погибшие", - заявил глава государства.
По данным ОК "Юг", в Херсоне враг ударил по жилым кварталам, объектам критической инфраструктуры, детскому саду, больнице, частным гаражам и автомобилям.
Несколько домов получили существенные повреждения, в многоквартирных - в результате прямого попадания загорелись несколько квартир.
На данный момент известно о 6 погибших и 12 раненых. Данные уточняются.