Обстрел Херсона: По меньшей мере 6 погибших

Во вторник 21 февраля российские оккупационные войска терроризируют обстрелами Херсон. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Facebook.

"Херсон под обстрелом. Предположительно "Град". Уже около 20 взрывов.

Находитесь в укрытиях или безопасных местах" , - сообщил глава ОВА.

По данным местных журналистов﻿, которые ссылаются на слова очевидцев, россияне обстреляли в частности центр Херсона, есть попадание в остановку общественного транспорта, где находилось много людей. В результате обстрела есть несколько погибших и раненых.

Пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук сообщил "Суспільному﻿", что есть по меньшей мере шестеро погибших в результате обстрела российскими войсками остановки общественного транспорта в Херсоне.

На трагедию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Есть попадание в автопарк, жилые массивы, многоэтажка, остановка общественного транспорта. В результате этих террористических ударов, к сожалению, есть пострадавшие и погибшие" , - заявил глава государства.

По данным ОК "Юг"﻿, в Херсоне враг ударил по жилым кварталам, объектам критической инфраструктуры, детскому саду, больнице, частным гаражам и автомобилям.

Несколько домов получили существенные повреждения, в многоквартирных - в результате прямого попадания загорелись несколько квартир.

На данный момент известно о 6 погибших и 12 раненых. Данные уточняются.