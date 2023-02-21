Гайдай: Кременная – самое тяжелое направление в Луганской области

Самые тяжелые бои в Луганской области продолжаются в районе Кременной, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

"Все подразделения, с кем бы я ни общался, крепко держат оборону. Началась уже эскалация, возросло количество обстрелов, возросло количество наступлений на определенных направлениях" , – сказал Гайдай, вернувшийся из поездки по Луганской области.

По его словам, интенсивные бои сейчас продолжаются в районах Сватового, Белогоровки, и особенно – Кременной.