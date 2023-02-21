Гайдай: Кременная – самое тяжелое направление в Луганской области
Самые тяжелые бои в Луганской области продолжаются в районе Кременной, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.
"Все подразделения, с кем бы я ни общался, крепко держат оборону. Началась уже эскалация, возросло количество обстрелов, возросло количество наступлений на определенных направлениях", – сказал Гайдай, вернувшийся из поездки по Луганской области.
По его словам, интенсивные бои сейчас продолжаются в районах Сватового, Белогоровки, и особенно – Кременной.
"На сегодняшний день креминское — самое тяжелое направление на Луганщине. Туда бросили [россияне] максимальное количество и сил, и средств, они установили мощные РЭБ-системы, которые не дают нормально работать нашим беспилотникам. Но наши войска держат там оборону, а иногда переходят в контрнаступление" и отбивают позиции у врага", – сказал глава обладминистрации.