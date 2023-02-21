МИД: Израиль готов предоставить Украине системы ПРО
Израиль готов предоставить Украине системы противоракетной обороны для борьбы с российскими захватчиками, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщило издание JPost со ссылкой на МИД Израиля.
Кроме того, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн на пресс-конференции сообщил, что его страна передаст ВСУ систему предупреждения о воздушных ударах.
Ранее депутаты Кнессета Зеев Элькин и Юлий Эдельштейн призвали правительство "существенно увеличить" поддержку Украины. По их словам, гуманитарной помощи недостаточно.
"Мы должны помогать Украине во всех областях, где израильская технология – включая военную – способна помочь защитить гражданское население, его свободу и независимость", – заявили Элькин и Эдельштейн.
Кроме того, сегодня, 21 февраля, Владимир Зеленский встретился с депутатами парламента Израиля.
"Израиль и Украина будут поддерживать тесные отношения, основанные на общих ценностях и взаимных интересах", – отметил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
Примечательно, что также на поставку новой военной помощи намекнул глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Напомним, 21 февраля Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с парламентской делегацией Израиля и обсудил сотрудничество в оборонном секторе.