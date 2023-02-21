МИД: Израиль готов предоставить Украине системы ПРО

Израиль готов предоставить Украине системы противоракетной обороны для борьбы с российскими захватчиками, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщило издание JPost со ссылкой на МИД Израиля.

Кроме того, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн на пресс-конференции сообщил, что его страна передаст ВСУ систему предупреждения о воздушных ударах.

Ранее депутаты Кнессета Зеев Элькин и Юлий Эдельштейн призвали правительство "существенно увеличить" поддержку Украины. По их словам, гуманитарной помощи недостаточно.

"Мы должны помогать Украине во всех областях, где израильская технология – включая военную – способна помочь защитить гражданское население, его свободу и независимость" , – заявили Элькин и Эдельштейн.

Кроме того, сегодня, 21 февраля, Владимир Зеленский встретился с депутатами парламента Израиля.

"Израиль и Украина будут поддерживать тесные отношения, основанные на общих ценностях и взаимных интересах" , – отметил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Meeting @ZelenskyyUa together with @YuliEdelstein and @zeev_elkin. Israel and Ukraine will maintain close relations based on common values and mutual interests. @AndriyYermak pic.twitter.com/Z1rIHkXVcc — Michael Brodsky (@michael_brodsk) February 21, 2023

Примечательно, что также на поставку новой военной помощи намекнул глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

???????????????? — Andriy Yermak (@AndriyYermak) February 21, 2023

Напомним, 21 февраля Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с парламентской делегацией Израиля и обсудил сотрудничество в оборонном секторе.