В США заявили, что Россия не давала никаких гарантий поездки Байдена в Киев

РФ была предупреждена о визите президента Байдена в Киев, но никакие гарантии безопасности российская сторона не предоставляла, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан со ссылкой на Financial Times.

"Они только подтвердили получение сообщения. Не было обмена. Это было просто сообщение и подтверждение получения никаких гарантий (безопасности)" , — отметил он.

По словам Салливана, Россию предупредили только для того, чтобы они не были удивлены усилением мер безопасности, предоставили подробности графика Байдена.

Напомним, ранее Салливан отмечал, что США предупредили РФ о визите Байдена в Киев во избежание возможного конфликта между ядерными государствами.

"Мы предупредили россиян, что президент Байден приедет в Киев за несколько часов до своего отъезда с целью устранения конфликтных ситуаций" , — сказал он.

Как сообщалось, 20 февраля президент США Джо Байден приехал с необъявленным визитом в Киев и провел встречу с Владимиром Зеленским.