Апелляционный суд запретил деятельность "Партии регионов" в Украине

Во вторник, 21 февраля, восьмой апелляционный административный суд запретил политическую партию "Партия регионов", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Facebook суда.

"21 февраля 2023 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела № П/857/1/23 о запрете политической партии "Партия регионов" , - говорится в сообщении.

Отмечено, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины - запрещена деятельность "Партии регионов".

Кроме того, партия обязана передать имущество, средства и другие активы, а также активы областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований в собственность государства.

Напомним, что СБУ объявила в розыск бывшего народного депутата от "Партии регионов", который призвал украинцев поддерживать полномасштабное вторжение России.