Кабмин назначил двух новых заместителей министра обороны Резникова

Кабинет Министров Украины назначил двух новых заместителей министра обороны Алексея Резникова, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение правительства в Telegram.

Так, на заседании 21 февраля Кабмин принял распоряжение о назначении:

руководителя благотворительного фонда "Вернись живым" Виталия Дейнеги - заместителем министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации,

бывшего нардепа и экс-посла в Канаде Андрея Шевченко - заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции.

Ранее сообщалось, что Кабмин назначил Александра Павлюка первым заместителем Резникова.

Напомним, что журналисты провели расследование, в котором утверждалось о том, что Минобороны якобы закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам. В результате были уволены заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и директор департамента госзакупок Богдан Хмельницкий. Позже суд их арестовал.