Шмыгаль: Украина вскоре получит от США первый транш бюджетной помощи

Представители Украины во время визита американского лидера Джо Байдена и его команды обсуждали вопросы сотрудничества стран. В том числе, поднималась тема финансовой помощи Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По его словам, был поднят вопрос быстрого восстановления, на который Соединенные Штаты направляют 1,5 млрд долларов, а также выделение более 1 млрд долларов в поддержку энергетики Украины и Молдовы.

"Мы также рассчитываем как можно быстрее получить первый транш анонсированного ранее бюджетного пособия в размере 10 млрд долларов. Это важный элемент нашей финансовой устойчивости" , - рассказал Шмыгаль.

Напомним,Украина и персонал МВФ достигли договоренности по пересмотру "Программы мониторинга" с участием Совета директоров. Теперь эту договоренность должно утвердить руководство организации.

Отметим, 17 февраля миссия МВФ во главе с Гевином Греем встретилась с украинскими властями в Варшаве, чтобы оценить результаты деятельности Украины.