Шмыгаль рассказал о состоянии энергосистемы Украины

На данный момент в Украине нет дефицита мощности в энергосистеме. Если не будет новых атак со стороны России, то дефицит не ожидается и в будущем, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета Министров.

"Дефицита мощности в энергосистеме нет уже десятый день подряд и не прогнозируется при условии, что не будет новых атак" , - сказал он.

Шмыгаль поблагодарил энергетиков и ремонтные бригады за их работу.

"Работаем дальше. Ради нашей победы. Ради нашего восстановления. Ради мирной, сильной и европейской Украины" , - добавил премьер.

Отметим, что министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что энергосистема работает стабильно с резервом, но в некоторых областях есть повреждения из-за непогоды.