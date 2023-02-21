Шмыгаль рассказал о состоянии энергосистемы Украины
На данный момент в Украине нет дефицита мощности в энергосистеме. Если не будет новых атак со стороны России, то дефицит не ожидается и в будущем, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета Министров.
"Дефицита мощности в энергосистеме нет уже десятый день подряд и не прогнозируется при условии, что не будет новых атак", - сказал он.
Шмыгаль поблагодарил энергетиков и ремонтные бригады за их работу.
"Работаем дальше. Ради нашей победы. Ради нашего восстановления. Ради мирной, сильной и европейской Украины", - добавил премьер.
Отметим, что министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что энергосистема работает стабильно с резервом, но в некоторых областях есть повреждения из-за непогоды.