Генштаб: Россияне сосредотачивают наступление на пяти направлениях

Российские захватчики сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook.

При этом, по данным штаба, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Сообщается также, что в течение вторника 21 февраля враг совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Обстрелам подверглись и более 20 районов населенных пунктов Сумщины, Черниговщины и Харьковщины.

Кроме того, под обстрелы россиян попало большое количество населенных пунктов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях.

Напомним:

В результате российского обстрела Херсона 21 февраля погибли пять человек, еще 16 - госпитализированы.