Байден произнес речь к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину

Президент США Джо Байдена в рамках визита в Польшу выступил с речью, посвященной годовщине российского вторжения в Украину, сообщает РБК-Украина.

Сайт приводит его главные заявления.

Обращение к россиянам: Запад не стремится уничтожить Россию и нападать на ее народ

"Сегодня я снова обращаюсь к россиянам. США и Европейские государства не стремятся уничтожить Россию, а Запад не собирается нападать на российский народ. Миллионы россиян хотели бы жить в мире, они не являются нашими врагами. Это трагедия, и этот выбор сделал Путин. Он может завершить войну одним словом. Если Россия прекратит агрессию - прекратится война. Если Украина прекратит защищаться - это будет концом Украины. Именно поэтому мы помогаем Украине защитить себя" , - сказал Байден.

Президент Украины показал свою силу

"Мы видим человека, который боролся за все, который показывает свою силу, - это президент Зеленский. Вся демократия в мире стала сильнее, потому что в моменты неуверенности мы понимаем, за что мы стоим, и кто тебя поддерживает. И в этом большая разница. И люди в Польше знают лучше других знают, за что мы стоим, потому что больше других знаете, что такое солидарность" , - добавил Байден.

Путин думал, что НАТО распадется, но вышло иначе

Байден отметил, что российский президент не хотел, чтобы НАТО было в Финляндии.

"Но теперь НАТО будет и в Финляндии, и в Швеции. Путин думал, что НАТО распадется, но НАТО стало еще сильнее. Он думал, что Европа не будет сотрудничать, но теперь нам не нужна российская нефть. И демократия продолжает держаться и развиваться", - подчеркнул он.

Путин начал великую войну, но Киев стоит

Байден напомнил, что выступал в Варшаве почти год назад после того, как российский президент Владимир Путин напал на Украину и начал войну, крупнейшую после Второй мировой.

"Несмотря на стабильность, которая длилась более 70 лет, снова есть риск того, что эта стабильность разрушится. Где-то год назад все думали, что Киев скоро упадет. Я только что был в Киеве и могу сказать, что он стоит и стоит гордо. Когда россияне напали на Украину, они хотели проверить весь мир. Тестировали Европу и НАТО, работает ли демократия" , - отметил он.

Напомним, ранее в Белом доме говорили, что Байдена в Варшаве пошлет сигнал российскому президенту Владимиру Путину, а также расскажет, как США сплотили мир, чтобы поддержать украинский народ в борьбе за свободу.

Госсекретарь Энтони Блинкен говорил, что это будет мощное и важное послание.