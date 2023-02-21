Данилов о большом наступлении россиян: никаких успехов враг не имеет

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что российские оккупанты не имеют успеха с "большим наступлением" на восточном фронте Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Данилов в эфире национального телемарафона.

"Дело в том, что словосочетание "большое"... угасло. "Большое наступление", как они себе планировали, по их замыслу длится 8-10 день, никаких успехов враг не имеет. Сегодня есть 5 направлений, на которых они имеют попытки атаковать, но наши бойцы, представители всего сектора безопасности и обороны мужественно защищают наше государство".

Данилов сообщил, что этот вопрос проговаривался в том числе и на заседании Ставки верховного главнокомандующего 21 февраля.

Он добавил, что перед событиями 24 февраля президент Владимир Зеленский почти ежедневно собирает Ставку.

Секретарь СНБО еще раз выразил убеждение, что победа будет за Украиной.