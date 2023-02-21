Глава МИД Словакии выругался в адрес венгерского премьера Орбана

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер выругался в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана из-за его поддержки действий российского диктатора Владимира Путина, сообщает Новое время.

Качер в посте в Facebook подчеркивает, что военная помощь Украине является морально правильной, а Евросоюз един в помощи Киеву. По словам министра иностранных дел Словакии, только Венгрия и премьер Орбан призывают перестать помогать украинскому народу защищаться от нападения.

"То есть пусть россияне быстро убивают украинцев. Не волнуйся. Какая гадость. Как жалко. Как не по-христиански" , — написал он.

Качер также назвал Орбана «карпатским пособником российской агрессии».

"Для коллаборационистов Путина, и особенно для наших в Карпатском бассейне и высокогорье, для всех тех, кто хочет мира ценой уничтожения Украины, у меня есть только одно послание" , — написал он и добавил ругательство на русском: «Иди на х*й».

Венгерские премьер известен своей антиукраинской позицией, которую он неоднократно демонстрировал разными провокационными заявлениями и поступками.

В частности, он сравнивал Украину с Афганистаном, утверждая, что после полномасштабного вторжения РФ она якобы стала «ничейной землей».

Кроме того, правительство Орбана всячески саботирует ее вступление в Евросоюз и НАТО, а также отказывается поддерживать европейские санкции против российского диктатора Владимира Путина и его режима.