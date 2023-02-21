Премьер Италии пообещала Украине больше ПВО, но не самолеты

Италия поддерживает Украину в войне и поможет усилить противовоздушную оборону, однако не планирует поставлять в нашу страну истребители, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мэлони, которая находится с визитом в Киеве со ссылкой на Тhe Guardian.

Мэлони подчеркнула, что что Италия "не колеблется" в своей поддержке Украины и назвала Украину "выдающейся страной", которая героически защищает свою "свободу, идентичность и суверенитет".

"Италия окажет всевозможную помощь для создания условий для переговоров, но до тех пор она будет оказывать всевозможную военную, финансовую и гражданскую поддержку. Те, кто поддерживает Украину, даже в военном отношении, — это те, кто работает на благо мира" , — сказала она.

Мэлони отметила, что Италия предоставит Украине новые системы ПВО, но в Риме нет планов по отправке военных самолетов.

"Мы предоставили шестой пакет военной помощи Украине, который преимущественно концентрируется на противовоздушной обороне, чтобы защитить гражданскую инфраструктуру… Мы много работали над этим вместе с Францией, чтобы быстро соединить наши технологии. ЗРК SAMP-T – это очень важно, но в новом пакете помощи есть еще и другие системы ПВО — Skyguard и Spike" , — сказала она на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

Мэлони в рамках визита также посетила Ирпень и Бучу.

"Другое дело говорить о цифрах и видеть на месте жизни людей, которые беспричинно уничтожаются… Мы своими глазами видели разруху и страдания. Мы не можем повернуть в другую сторону, и это было бы очень глупо" , — сказала Мелони.

Как сообщалось, 21 февраля премьер-министр Италии Джорджа Мэлони прибыла с официальным визитом в Киев.