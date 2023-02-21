Данилов: Выступление Путина было худшим за все его годы у власти

Выступление российского диктатора Владимира Путина во вторник, 21 февраля, было худшим за все годы его пребывания у власти, сообщает Новое время.

Об этом сказал секретарь Совета нацбезопасноти и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Это было худшее выступление президента России за все 20 лет. Если вы посмотрите на те лица, которые были в зале, на то, какая была реакция на процессы, о которых говорил Путин, даже на то, как хлопает Медведев, то такого, как было раньше, когда прыгали по 5−7 минут, аплодировали, — такого уже нет. Более того, такого не будет" , — сказал Данилов.

Данилов отметил, что диктатор уже не заявляет о целях захватить всю Украину, хотя планы РФ по этому поводу не изменились.

"Они на сегодняшний день уменьшают для себя все свои желания. Сейчас у них цель — план „Б“. Он заключается в подписании любых переговорных позиций с нашей страной, чтобы мы уступили часть земель на якобы мир" , — сказал он.

Путин 21 февраля выступил с обращением к Федеральному собранию РФ. Российский диктатор озвучил порцию новых бредовых заявлений о причинах нападения на Украину и якобы об агрессии западных стран.