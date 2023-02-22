РФ провела неудачный запуск ракеты "Сармат" во время визита Байдена в Киев - СМИ

Россия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты, которое, похоже, потерпело неудачу примерно в то время, когда президент США Джо Байден находился в Украине в понедельник.﻿ Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с этим вопросом, сообщает Европейская правда.

По словам одного из чиновников, Россия заранее уведомила Соединенные Штаты о запуске через деконфликтную линию. Другой чиновник сказал, что испытание не представляло риска для США и что США не рассматривают его как аномалию или эскалацию.

Испытание тяжелой ракеты "Сармат", которую на Западе прозвали "Сатана II" и которая способна нести несколько ядерных боеголовок, похоже, провалилось, заявили официальные лица. По мнению американских чиновников, если бы это испытание было успешным, президент России Владимир Путин сказал бы об этом в своем обращении к нации во вторник.

Вместо этого Путин не упомянул о запуске в своей речи, которая длилась час и 45 минут. Однако он официально заявил, что Россия приостанавливает участие в новом договоре с США о сокращении ядерных вооружений, что ставит под угрозу последний договор, регулирующий два крупнейших ядерных арсенала в мире.

CNN изначально сообщил, что, вероятно, тест состоялся во время пребывания Байдена в Украине, основываясь на информации из собственных источников. После того, как эта история была впервые опубликована, один из чиновников заявил, что тест состоялся как раз перед приездом Байдена в страну. Второй источник сообщил CNN, что тест был в понедельник, не указав более точного времени.

Время проведения теста свидетельствует о том, что США и Россия общались по нескольким разным каналам в начале этой недели с целью деконфликта - американские чиновники также уведомили россиян в воскресенье вечером, за несколько часов до визита Байдена в Киев, о том, что президент совершит поездку в украинскую столицу, заявил в понедельник советник по национальной безопасности Джейк Салливан.