Страны Балтии и Польша предлагают упростить введение санкций против родственников олигархов РФ

Страны Балтии и Польша хотят облегчить введение санкций против членов семей и окружения самых богатых людей России, но сталкиваются с сопротивлением со стороны Венгрии, сообщает Экономическая правда.

ЕС ввел санкции против более 1400 человек в связи с действиями России в Украине, многие из которых являются российскими олигархами. Еще 96 человек могут быть добавлены в следующий пакет санкций ЕС, свидетельствуют проекты документов, с которыми ознакомилось издание.

Включение членов семей олигархов и других связанных с олигархами лиц позволило бы наложить санкции на тысячи людей без необходимости доказывать, что они непосредственно причастны к войне в Украине или действуют в экономических интересах российского государства.

Это могло бы, например, касаться бывшей жены президента России Людмилы Очеретной, дочери которой попали под санкции, но не она сама, и других членов окружения олигархов и политиков.

По словам одного из дипломатов, хотя некоторые страны сомневались, эксперты по правовым вопросам работают над этим вопросом.

Однако, по словам дипломатов, на встрече во вторник, на которой послы ЕС обсуждали следующий раунд санкций блока, Венгрия сопротивлялась таким планам. Будапешт утверждал, что это не часть 10-го пакета санкций, сказал один из дипломатов. Венгрия уже давно скептически относится к включению слишком большого количества имен в список.

По словам двух дипломатов, Венгрия также настаивала на исключении четырех человек из существующего списка санкций. Фамилии этих людей не сообщаются.

Это требование разжигает напряженность и, вероятно, станет предметом очередных жарких дебатов во время встречи послов ЕС в среду. В ходе этой встречи они будут обсуждать не только новый пакет санкций против России, но и так называемый перенос более 1400 имен, которые уже находятся в списке, чтобы сохранить их под санкциями.

Это связано с тем, что режим подлежит шестимесячному пересмотру, который до сих пор был более или менее формальным. Теперь Венгрия использует этот пересмотр как рычаг влияния, настаивая на том, что четыре конкретных лица должны быть вычеркнуты из существующего списка санкций ЕС, прежде чем она согласится на продление режима.

Если Венгрия заблокирует перенос и откажется идти на компромисс, все 1400 человек будут исключены из списка, предупредили оба дипломата.

Один из дипломатов не скрывал своего разочарования: "То, что Венгрия готова пойти на такой риск, свидетельствует о ее пренебрежении единством и европейскими ценностями".