В Британии завершился крупнейший в мире эксперимент четырехдневной работы

В Британии подошел к концу крупнейший в мире эксперимент, в рамках которого работодатели испытали четырехдневную рабочую неделю, и в основном компании-участницы решили придерживаться его и в дальнейшем, сообщает Экономическая правда.

Работники 61 компании по всей Британии работали в среднем 34 часа в течение четырех дней в период с июня по декабрь 2022 года, получая при этом неизменную зарплату. Из них 56 компаний, или 92%, решили продолжить такую практику, 18 из них - на постоянной основе.

По данным британской исследовательской организации Autonomy, которая опубликовала отчет вместе с группой ученых и при поддержке новозеландской группы 4 Day Week Global, это исследование является крупнейшим в мире.

Несмотря на положительные результаты исследования, другие опросы свидетельствуют о неготовности большинства британских работодателей к четырехдневной рабочей неделе в ближайшее время.

В исследовании Autonomy приняли участие 2900 сотрудников в различных секторах. Большинство сошлись во мнении, что производительность осталась на прежнем уровне. Сотрудники отметили, что их благосостояние и баланс между работой и личной жизнью улучшился, а данные свидетельствуют, что работники гораздо реже увольняются с работы в результате введения четырехдневной рабочей недели.

Для некоторых работников дополнительный выходной был важнее зарплаты: 15% сказали, что никакие деньги не заставят их вернуться к пятидневной неделе.