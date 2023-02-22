Генштаб: Российская армия потеряла уже 145 тыс. солдат
По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки Силы обороны убили 620 оккупантов, общее количество убитых российских захватчиков достигло 145 060 военных.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 145060 (+620) человек ликвидировано,
- танков - 3334 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 6569 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 2345 (+7) ед,
- РСЗО - 471 (+0) ед,
- средств ПВО - 243 (+0) ед,
- самолетов - 299 (+0) ед,
- вертолетов - 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2026 (+3),
- крылатых ракет - 873 (+0),
- кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5212 (+2) ед,
- специальной техники - 226 (+0).