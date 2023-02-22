Генштаб: Российская армия потеряла уже 145 тыс. солдат

Генштаб: Российская армия потеряла уже 145 тыс. солдат
Фото: Facebook

По данным Генерального штаба﻿ ВСУ, за минувшие сутки Силы обороны убили 620 оккупантов, общее количество убитых российских захватчиков достигло 145 060 военных.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 145060 (+620) человек ликвидировано,
  • танков - 3334 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 6569 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 2345 (+7) ед,
  • РСЗО - 471 (+0) ед,
  • средств ПВО - 243 (+0) ед,
  • самолетов - 299 (+0) ед,
  • вертолетов - 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2026 (+3),
  • крылатых ракет - 873 (+0),
  • кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5212 (+2) ед,
  • специальной техники - 226 (+0).

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